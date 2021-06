A cantora votuporanguense, Zu Laiê, impressionou 97, dos 100 jurados do programa Canta Comigo, da Rede Record avançou para a semifinal

publicado em 14/06/2021

Zu Laiê encantou 97 dos 100 jurados do programa Canta Comigo da Rede Record, e foi para a semifinal do reality (Foto: Divulgação/Rede Record)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm rosto familiar ganhou as telas da TV na noite do domingo (13). A cantora votuporanguense, Zu Laiê, impressionou 97, dos 100 jurados do programa Canta Comigo, da Rede Record avançou para a semifinal do reality, o que para seus pais, o delegado aposentado, José Francisco Breviglieri e sua mãe, Maria Helena, que conversou na segunda-feira (14) com o A Cidade.Zu Laiê conquistou o terceiro lugar do top 3, com a música “Canta Brasil”, de Gal Costa. Empatado com outro cantor, Léo Torrieri, eles estão se enfrentaram em um duelo e foi onde ela se inspirou em mais uma grande voz nacional e cantou a música de Daniela Mercury, Swing da Cor, e garantiu sua vaga na próxima fase. “Ficamos muito felizes, ela nos orgulha muito e representou muito bem Votuporanga”, disse Maria Helena, que não cansa de “corujar” a filha.Recém-casada e mãe do pequeno Francisco, de apenas um ano, Zu Laiê sempre encantou os votuporanguenses em suas apresentações. No final do ano passado, aliás, ela chegou a dividir seus conhecimentos artísticos, por meio da do curso gratuito “Passos Ancestrais! Uma imersão em cantos e danças populares brasileiras”, promovido por ela e seu esposo, o educador popular, Dadá Oliveira, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga.A semifinal está prevista para o próximo domingo (20), a partir das 18h, na Record TV.