Em entrevista exclusiva à Cidade FM, Ivonete Félix afirmou que o fechamento do comércio só ocorreria como última opção

publicado em 14/06/2021

Ivonete Félix esteve na segunda-feira (14) nos estúdios da Cidade FM e disse que não há intenção de fechar o comércio no momento (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista exclusiva à Cidade FM na tarde de segunda-feira (14), a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, desmistificou a tese de que medidas de restrição seriam adotadas em Votuporanga, após o Dia dos Namorados, data importante para o comércio. Segundo ela, não há nenhuma intenção, de fechar o comércio e tal medida só será adotada como última opção.Ivonete manteve o entendimento de que com o cumprimento das regras já existentes é possível controlar o avanço da doença. Segundo ela, o município já alcançou algo próximo de 40% do estado crítico do mês março, quando 90 pessoas morreram em decorrência da Covid, quase metade delas à espera de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).“Nós precisamos que a população entenda a gravidade e cumpra as regras sanitárias, para que a gente não tenha que tomar atitudes drásticas, não tenhamos que adotar fechamentos. Se todos compartilharem esse pensamento de cuidado, de observar as regras sanitárias, nós conseguiremos passar por essa situação pelo menos com um pouco mais de condições”, ponderou a secretária.Questionada sobre a que se atribui esse aumento nos casos, Ivonete afirmou que é preciso analisar uma série de fatores. “Em março, quando tivemos uma maior circulação do vírus, nós adotamos medidas de restrição e quando isso acontece há uma diminuição, então nós tivemos o mês de maio como um reflexo desses fechamentos. Então agora, quando a gente libera, volta toda a movimentação, essa circulação permite que haja uma maior transmissão. Isso é meio que automático, volta a circular, volta a contaminar as pessoas. Hoje a população que está sendo mais afetada não são mais os idosos, mas sim do adulto jovem, que este mais exposto tanto na questão da vida social quanto no trabalho, em sua vida produtiva”, completou.Por fim, a titular da Pasta de Saúde afirmou que até o momento tudo está caminhando para o não fechamento dos estabelecimentos. “Estamos nessa campanha e nesse trabalho bem firme para que todos se envolvam nessa proposta dos cuidados e já vimos um reflexo disso no final de semana, já que a gente esperava uma situação mais preocupante, por causa do Dia dos Namorados, mas foi bem melhor do que a gente pensou, então percebemos que estamos tendo uma resposta da população. Nós não temos, no momento, nenhuma intenção de fechamento, estudamos os números semana a semana para vermos o que podemos fazer, pois a gente sabe que hoje o fechamento de qualquer serviço causa um dano muito grande na economia. Para chegarmos nessa situação de ter que fechar será a última opção que tivermos para tomar”, concluiu.