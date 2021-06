Além das restrições à noite, durante o dia as crianças estão proibidas de circular pela cidade

publicado em 21/06/2021

Estabelecimentos comerciais e de serviços terão que fechar as portas às 19h (Foto: A Cidade)

A partir desta segunda-feira (21), passa a vigorar uma espécie de lockdown noturno, entre às 19h e as 6h, em Votuporanga. A medida, que se estende até o dia 4 de julho, segundo a Administração Municipal, visa frear o avanço da Covid-19 na cidade.

Pelas novas regras, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços na cidade devem encerrar suas atividades às 19h, sendo permitido, após esse horário, apenas entregas via delivery. A retirada na porta e o drive-thru também estão proibidos após às 19h.

Após às 19h só é permitida a circulação de pessoas em busca de atendimento de saúde, devidamente justificados, se dirigir ou retornar do trabalho e prestar os serviços autorizados.

Crianças

O novo decreto do prefeito Jorge Seba (PSDB), também proíbe a circulação de crianças menores de 12 anos pelo município a partir desta segunda-feira (21).

Segundo as novas restrições, as crianças dessa faixa etária não poderão entrar em estabelecimentos comerciais, bancos, casas lotéricas, cinemas, bares, restaurantes e lanchonetes na cidade.

O documento também proíbe a utilização de equipamentos de uso coletivo, como, por exemplo, bancos de praças, brinquedos de parques infantis e de feiras livres, espaço kids e academias ao ar livre. A restrição também vale para outras estruturas tanto em espaços públicos quanto privados.

Fiscalização



As proibições do decreto também se estendem a aglomerações, festas ou eventos com qualquer finalidade, incluindo reuniões e festas particulares em buffets, salões, áreas de lazer, chácaras e condomínios.



A Prefeitura informou que intensificou a fiscalização, com o intuito de coibir aglomerações e acompanhar o cumprimento de regras estipuladas. Quem descumprir qualquer restrição estará sujeito à multa que pode variar entre R$1,1 mil e R$ 3,3 mil.