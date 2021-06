O prefeito esteve na Cidade FM para um balanço de seus primeiros seis meses de mandato, onde destacou os investimentos em saúde

publicado em 30/06/2021

O prefeito Jorge Seba fez um balanço sobre suas ações nos seis primeiros meses de governo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSDB) esteve terça-feira (29) na Cidade FM para apresentar um balanço dos seis primeiros meses de seu governo. Em mais de uma hora de entrevista, ele falou sobre suas ações para a geração de empregos, das obras em andamento, ações voltadas para assistência social e principalmente do foco e investimento em saúde, onde os gastos superaram em mais de R$ 10 milhões a projeção inicial.

Segundo o prefeito, desde o primeiro dia de mandato foi traçado, junto com a secretária da Saúde, Ivonete Félix, os principais pilares de atenção à saúde com base em: prevenção e tratamento.

“Para o tratamento ela disse que precisávamos dar apoio total à nossa Santa Casa, que é o principal hospital de Votuporanga e região e assim fizemos. Na época a Santa Casa já tinha dez leitos de UTI no sistema Cross e de imediato nós buscamos o credenciamento de mais 18 leitos, chegando ao total de 28 leitos que temos agora, ou seja, nós aumentamos em 180% a capacidade das nossas UTIs”, disse o prefeito.

Naquele primeiro momento, em janeiro em fevereiro, o prefeito disse que não esperava que houvesse um aumento tão significativo dos casos e que diante desse cenário acabou tendo que adotar medidas que ele não gostaria.

“Todos esperavam que a doença fosse regredir e o que nós vimos foi o contrário, quando em março atingiu um pico muito alto e então tivemos que fazer o que não gostaríamos, mas foi necessário que é restringir a circulação de pessoas. Não tenho prazer nenhum, quero que todos saibam, de pegar uma caneta e dizer que você tem que fechar a sua loja, mas tivemos que fazer”, completou.

Os efeitos dessas medidas de restrição, segundo ele, começaram a surtir no começo de abril, e então foi iniciado o trabalho de montagem do Hospital de Campanha.