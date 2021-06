Arrecadação ocorre em parceria com o programa Votu Solidária; itens serão destinados às pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade

Campanha segue arrecadando agasalhos e cobertores em bom estado de conservação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga segue arrecadando agasalhos e cobertores em bom estado de conservação pela campanha Aquece Votu. A ação tem parceria com o programa Votu Solidária. Os itens arrecadados serão destinados as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.“Sabemos que Votuporanga tem uma população com espírito solidário e, por isso, pedimos a todos que aproveitem o feriado e o fim de semana prolongado para conferir o guarda-roupas e doar aqueles itens que não tem mais utilidade pra você e que pode servir para quem está precisando. O frio chegou e tem muitas pessoas que precisam dessa doação”, disse a presidente do Fundo Social de Votuporanga, Rose Seba.Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, que fica na Prefeitura, Rua Pará, 3227.Outro ponto de arrecadação é o programa Votu Solidária, na Rua Pernambuco, 3246 (antiga Realpec), das 8h às 18h, de segunda a sexta, e aos sábados, das 8h às 12h. Quem quer doar mas não tem como entregar nos pontos de arrecadação, pode acionar a Polícia Militar para buscar as doações através de agendamento pelo telefone 3421-5323.