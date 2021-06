Doação ocorreu na segunda-feira (7) e foi possível graças a entrega de 800 cestas básicas do Fundo Social São Paulo

publicado em 08/06/2021

A presidente do Fundo Social de Votuporanga, Rose Seba, participou da entrega das cestas para a Associação Antialcoólica (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, entregou 50 cestas básicas à Associação Antialcoólica. A doação ocorreu na segunda-feira (7) e foi possível graças a entrega de 800 cestas básicas do Fundo Social São Paulo, conquistadas pela presidente do Fundo Social local junto à primeira-dama do Estado, Bia Doria, através do Fundo Social São Paulo.A entrega das cestas para a Associação Antialcoólica tem como objetivo auxiliar a entidade nos atendimentos desenvolvidos junto às pessoas em vulnerabilidade social assistidas pela instituição. A doação também foi intermediada pelo deputado Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp.“Estamos trabalhando constantemente junto às entidades para atendermos a população mais necessitada. Através dessas doações conseguimos dar assistência básica necessária à população de Votuporanga”, disse Rose Seba.Na última semana, o Fundo Social de Solidariedade também recebeu mais de 300 quilos de legumes da Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga). Os alimentos foram destinados ao programa Prato Solidário, que já entregou mais de 25 mil marmitas desde o dia 15 de abril, em parceria com oito entidades assistenciais.Interessados em fazer doações podem entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade pelo telefone 3405-9700, ramal 9742.