As mínimas podem chegar a 6ºC nesta terça (29) e quarta-feira (30) e devem continuar caindo, segundo a previsão do tempo

publicado em 28/06/2021

Uma boa pedida para esta semana é resgatar as roupas de frio do guarda-roupas, porque a partir de quarta-feira (30) a média da temperatura despenca (Foto: Inmet/A Cidade)

Da redaçãoO inverno chegou, oficialmente, na semana passada. Mas foi apenas nesta semana que os votuporanguenses sentiram o tão esperado por uns (e tão odiado por outros) "friozinho". Isso porque, desde o fim de semana, a temperatura caiu - e a previsão é que, a partir de quarta-feira (30), despenque de vez.As estações meteorológicas apontam que a máxima prevista para hoje é de 19ºC e a mínima é de 6ºC. Ou seja, para os próximos dias vale aquela máxima repetida incontáveis vezes pelas mães: se for sair, leve uma blusa (e use máscara).Falando em blusas, uma boa pedida para esta semana é justamente resgatar as roupas de frio lá do fundo dos guarda-roupas.A partir de quarta, começa uma queda vertiginosa das temperaturas médias previstas: 25ºC quarta-feira, 19ºC na quinta-feira (1º), 14ºC na sexta (2), 12ºC no sábado (3) e 11ºC no domingo (4).Já em relação às máximas, a mais alta desta semana deve ser 29ºC, que está prevista para sexta e sábado. Já a mínima mais baixa é 6ºC, prevista para terça e quarta.A queda de temperatura foi tamanha que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja (quando o declínio é maior que 5ºC), válido até terça. O instituto considera essa situação meteorológica como perigosa, por isso a cor.Apesar do frio, o clima deve continuar seco, pelo menos, até sexta. O fim de semana deve ter até 3% de precipitação (chuva), o que é bem pouco.Votuporanga não é o único lugar atingido por uma frente fria, porque o "fenômeno" se estende ao país todo. No fim de semana, uma grande frente fria chegou ao Sul do país, que provocou temporais no Rio Grande do Sul e pancadas fortes de chuva em Santa Catarina e no Paraná.Nos próximos dias, essa frente fria avança sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, mas também vai causar mudanças no tempo em parte das regiões Norte e Nordeste.Essa frente fria está chamando a atenção dos meteorologistas porque é um sistema forte e que vai avançar pelo interior do Brasil, o que se chama de frente fria continental, causando muito frio na virada de junho para julho.A massa de ar frio de origem polar que vem com esta frente fria é mais forte em 2021, até agora, e se desloca pelo interior da América do Sul. Isto aumenta o poder de frio e secagem do ar, tornando esta massa de ar frio potencialmente mais perigosa para provocar temperaturas muito baixas.