Cinco multas foram aplicadas em estabelecimentos que descumpriram decretos; 74 abordagens foram realizadas

publicado em 07/06/2021

Equipes de fiscais realizaram 74 abordagens e aplicaram cinco multas que variam de R$ 1,1 mil a R$ 3,3 mil (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Votuporanga recebeu mais de 50 denúncias neste fim de semana prolongado em virtude do feriado de Corpus Christi. As equipes de fiscais realizaram 74 abordagens e aplicaram cinco multas que variam de R$ 1,1 mil a R$ 3,3 mil. As autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram regras de decretos permitindo aglomerações e/ou funcionando em horário não permitido.“Infelizmente, o que vimos neste final de semana foram diversas irregularidades envolvendo aglomerações e descumprimentos de regras determinadas pelas legislações vigentes”, disse o responsável pela Divisão de Fiscalização, Ricardo Gaijutis.Os números de casos positivos da Covid-19 em Votuporanga estão aumentando. Na semana passada, de 31 de maio a 4 de junho, foram confirmados 420 novos casos e 11 óbitos; já na semana anterior, de 24 a 28 de maio, foram confirmados 232 novos casos e 8 óbitos.