Em um dos "eventos", mais de 250 pessoas estavam aglomeradas

publicado em 14/06/2021

Foram dispersados vários "eventos" no fim de semana Foto: Jornal Cidadão

A equipe de fiscalização da Prefeitura de Fernandópolis atuou de forma ostensiva no final de semana para coibir festas e aglomerações em vários pontos da cidade. A Polícia Militar acompanhou a fiscalização para garantir a segurança de todos.

Na madrugada sábado, 12, por volta da 01h, um evento na zona rural foi denunciado e, chegando ao local, 250 jovens estavam reunidos. Os organizadores e o proprietário do imóvel foram identificados e serão multados. Foi feito um boletim de ocorrência no local.

Ainda na madrugada de sábado, foram realizadas ações de dispersão de grande público na Praça ao lado da UPA e na avenida dos Arnaldos, no bairro Universitário.

Na madrugada de domingo,13, os fiscais interromperam uma festa em um condomínio com cerca de 40 pessoas. Os organizadores do evento foram identificados e multados. Na manhã do domingo, também foi flagrado um evento com aglomeração na área rural com a presença de menores de idade. Foi registrado boletim de ocorrência e as duas pessoas identificadas como organizadoras foram detidas pela polícia e ficarão à disposição da justiça.

Vários estabelecimentos comerciais também foram fiscalizados e, aqueles que estavam em desacordo com o decreto, foram autuados pela equipe de fiscalização.