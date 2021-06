Homem aproveitou que conhecia o prédio do estabelecimento e invadiu o estoque para furtar cervejas e outras mercadorias

publicado em 29/06/2021

Acusado confessou o crime, mas disse que o cometeu por estar passando por dificuldades financeiras (Foto: Ilustrativa/Divulgação PM)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou o ex-funcionário que foi preso em flagrante enquanto tentava furtar um supermercado na cidade. O acusado aproveitou de seu conhecimento do prédio e invadiu o local durante a noite para levar cervejas e outras mercadorias.De acordo com os autos do processo, A.T.S., de 32 anos, teria pulado o muro de quase três metros de altura do Proença Supermercados e invadido o estoque do local para furtar mercadorias, em fevereiro deste ano. Ele, inclusive, teria cometido crime semelhante dias antes e conseguiu fugir, mas dessa vez foi preso em flagrante pela Polícia Militar.Em depoimento à Justiça, o acusado confessou o crime, mas disse que o cometeu porque passava por dificuldades financeiras e precisava de dinheiro, motivo pelo qual teria tentado furtar cerveja e outros alimentos. A justificativa, porém, não convenceu o juiz.“Votuporanga é dotada de notória e eficiente redepública e privada de assistência social, abrangendo várias ações, como doação de cestasbásicas, inclusão em programas de trabalho temporário, reinserção no mercado, dentreoutras. Nada justifica a contumácia de tomar para si coisas alheias, abrangendo bebidaalcoólica”, disse o juiz em sua sentença.Com base nas provas do processo, A.T.S., foi condenado a oito meses de prisão em regime fechado.