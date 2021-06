Senhor F.C.S, de 63 anos, ia para Fernandópolis quando bateu num escapamento que estava caído na pista

publicado em 02/06/2021

Após bater no escapamento que estava solto na pista, o idoso caiu da sua moto e teve escoriações (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO senhor F.C.S, de 63 anos, ficou ferido após bater num escapamento que estava caído na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga, na tarde desta quarta-feira (2). Ele dirigia uma motocicleta Suzuki/Max, com placa também de Votuporanga.De acordo com os familiares, que estavam no local do acidente e conversaram com a reportagem, ele ia para Fernandópolis trabalhar quando bateu no escapamento e acabou caindo.A reportagem também apurou que ele sofreu diversos ferimentos e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o encaminhou para a Santa Casa de Votuporanga.*Colaborou Franclin Duarte, no local