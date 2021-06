Mais de 19,5 mil votuporanguenses entregaram suas declarações do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) dentro do prazo

publicado em 02/06/2021

Em Votuporanga, mais de 19 mil declarações do IRPF foram entregues dentro do prazo, o que superou as expectativas da Receita Federal (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Da redaçãoPouco mais de 19,5 mil votuporanguenses entregaram suas declarações do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) dentro do prazo, que fechou na segunda-feira (31). O número de declarações entregues superou a expectativa da Receita Federal para o município, que era de 18,1 mil.De acordo com os dados fornecidos pelo órgão ao jornal, outras cidades da região também superaram as expectativas. Foi o caso de Catanduva, Fernandópolis, Olímpia e São José do Rio Preto.Além disso, o total de declarações entregues na Delegacia da Receita Federal em Rio Preto também superou as expectativas do órgão.Os contribuintes que perderam o prazo da entrega das declarações estão sujeitos a pagar uma multa mínima de R$165,74 e máxima de 20% do imposto devido."Quem deixou de entregar vai ter uma multa mínima e, dependendo do imposto a pagar, a multa vai aumentando. E a pessoa vai ter o CPF bloqueado, com pendência de regularização. Essa pessoa já não vai conseguir fazer operações bancárias, por exemplo", explicou o contador Valdeci Merlotti, proprietário do Escritório Vitória, em Votuporanga.Em Catanduva, a expectativa era que pouco mais de 27 mil declarações fossem entregues. No total, foram entregues 28,4 mil.Já em Fernandópolis, 12,2 mil declarações eram esperadas no prazo. Por lá, 13,2 mil fernandopolenses entregaram as declarações a tempo.Olímpia também superou as expectativas, mas com uma margem mais discreta do que os outros municípios citados. A expectativa da Receita Federal era que 10.071 declarações seriam entregues no prazo. Na verdade, 10.995 foram entregues.Em contrapartida, Rio Preto foi o município em que a diferença entre expectativa e realidade foi a mais expressiva entre os municípios. Isso porque a Receita estimava que 115,8 mil declarações seriam entregues, quando, na verdade, foram 121,1 mil.A Receita Federal recebeu, no total, pouco mais de 34 milhões de declarações do IRPF neste ano. De acordo com auditor-fiscal José Tostes, que também é secretário especial da Receita, a entrega das declarações ocorreu dentro da normalidade e sem intercorrências.O secretário também destacou a importância da parceria do órgão com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que possibilitou a recepção de mais de 2.500 declarações por minuto no último dia do prazo.Agora, a Receita Federal ressalta que é importante os contribuintes acompanharem o processamento da declaração, para verificar se ela não ficou retida na malha fiscal.As instruções sobre como fazer esse acompanhamento estão no site da Receita Federal (gov.br/receitafederal). Para acessar a página sobre isso, o contribuinte deve ir em "Meu Imposto de Renda" e, depois, em "Malha Fiscal".Caso haja pendências, o contribuinte deverá retificar sua declaração, se possível. A Receita Federal também ressalta que caso o contribuinte tenha restituição, mas sua declaração esteja retida na malha fiscal, a restituição não será recebida até que as pendências sejam regularizadas.