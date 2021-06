'Amor, Casamentos e Outros Desastres' e 'Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos' chegam à telona em sessões dubladas e legendadas

publicado em 17/06/2021

'Amor, Casamentos e Outros Desastres' e 'Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos' estreiam nesta semana no cinema de Votuporanga (Imagens: Divulgação)

Da redaçãoDois filmes chegam à telona do Novo Cine Votuporanga nesta semana. A comédia romântica "Amor, Casamentos e Outros Desastres" estreia no cinema nesta quinta-feira (17), enquanto a aventura "Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos" estreia na sexta-feira (18).Na comédia romântica, dirigida por Dennis Dugan, um grupo de pessoas que trabalham em casamentos tentam criar o dia perfeito para um casal. Isso enquanto suas próprias relações são bizarras, malucas e muito longe de serem perfeitas. Em "Amor, Casamentos e Outros Desastres", com classificação para 14 anos, estrelam Diane Keaton e Jeremy Irons.Já o filme de fantasia "Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos", como o próprio nome já entrega as dicas, tem como inspiração os dois grandes clássicos da literatura: Peter Pan e Alice no País das Maravilhas.Antes do País das Maravilhas e da viagem à Terra do Nunca, os irmãos Peter (Jordan Nash) e Alice (Keira Chansa) deixaram a imaginação correr solta durante um verão repleto de brincadeiras com espadas, chás da tarde e navios piratas.Quando a tragédia da morte de um irmão toma conta da família e muda completamente a vida de seus pais, Peter e Alice embarcam numa aventura fantástica para ajudá-los e entendem que crescer pode não ser o maior dos seus problemas. No filme, dirigido por Brenda Chapman e com classificação para 12 anos, também estrelam Angelina Jolie e David Oyelowo.Além das estreias, continuam em cartaz no Novo Cine Votuporanga o filme "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" e a animação "Spirit: O Indomável".