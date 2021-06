O atual presidente, Carlos Eduardo Ramalho Mata, é o único candidato e deve ser reeleito para o próximo mandato que vai até 2022

publicado em 29/06/2021

Com chapa única, Carlos Eduardo Ramalho Mata deve ser reeleito para mais um mandato frente à Associação Comercial (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCom chapa única, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realiza nesta quarta-feira (30), a partir das 8h30, evento com transmissão online para a eleição da nova Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da entidade. Os eleitos atuarão no mandato de julho de 2021 a junho de 2022.Na oportunidade, o atual presidente Carlos Eduardo Ramalho Mata, que colocou seu nome para a reeleição, fará a prestação de contas do seu mandato com a apresentação e análise do relatório de resultados do exercício.“Irei apresentar a minha chapa, novamente, para que possamos ter a oportunidade de trabalhar por mais um ano pela ACV, certos de termos novos tempos com a vacina para todos e o pós-pandemia”, destaca o presidente.A Assembleia será realizada no auditório “Nasser Marão”, localizado na rua Mato Grosso, nº 3549. O público interessado poderá acompanhar o evento também pelas redes sociais da entidade.