O apresentador Marcos Paiva visitou a concessionária Apravel de Votuporanga para conferir essa super novidade e trouxe também ofertas

publicado em 29/06/2021

Bolt EV, o novo carro 100% elétrico da Chevrolet já está na Apravel, em Votuporanga (Foto: Divulgação/Apravel)

Com mais de 20 anos de atuação, a Apravel é a rede de concessionárias que os motoristas podem contar quando buscam mão de obra especializada, ofertas e taxas especiais. Isso porque ela é premiada e tem os produtos e serviços com a excelência Chevrolet.Eleita a melhor concessionária Chevrolet do interior de SP, a Apravel comercializa toda a linha de veículos da montadora, trazendo as últimas novidades em seu showroom.Com o atendimento especializado da equipe, os clientes podem obter todas as informações sobre os modelos e encontrar o seu companheiro perfeito para o dia a dia.Um dos destaques, que já chegou na Apravel, é o Bolt EV, o novo carro 100% elétrico da Chevrolet. A unidade da concessionária em Votuporanga está autorizada e preparada para comercializar e dar assistência ao modelo elétrico.O apresentador Marcos Paiva, do Revista de Sábado, fez uma parada na loja da Apravel em Votuporanga para conferir essa super novidade. Ele conversou com um dos consultores de vendas da concessionária e descobriu como o Bolt EV é incrível.O Bolt EV combina uma ideia inovadora com toda a força de um Chevrolet. Ele é equipado com botão Start/Stop e vai de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos com o seu motor de emissão zero e potência de 203 cv.A bateria tem capacidade de 66 kWh, 8 anos de garantia e autonomia para 416 km no ciclo EPA. É possível carregar o Bolt EV com a utilização do carregador básico (fornecido junto com o veículo), por meio de uma tomada residencial/comum de 220 VAC/10 A, e também em estações públicas de carregamento (eletropostos).Absolutamente tudo no Bolt EV cumpre uma função, inclusive o design moderno e arrojado. No interior dele, o motorista conta com o MyLink com tela de 10,2", o painel de instrumentos digital customizável, com tela de 8", o carregador wireless e o sistema de som premium Bose. O modelo conta, ainda, com diversas tecnologias e dispositivos que aumentam a segurança.Quem tiver interesse pelo Bolt EV ou qualquer outro modelo da Chevrolet pode visitar a concessionária Apravel de Votuporanga e realizar um test drive. É um processo muito simples e rápido!Para quem está pensando em trocar de carro, a Apravel está com uma grande oportunidade: quem comprar um Chevrolet modelo 2022 vai garantir o preço do modelo 2021. Além disso, na Apravel, o cliente pode ter o seu novo Chevrolet dando apenas 20% de entrada e parcelando em até 72 vezes.As oficinas da Apravel contam com equipes altamente qualificadas, que realizam a revisão do veículo, troca de óleo e filtros, alinhamento e balanceamento, troca de pneus, correias, embreagem, amortecedores, higienização da cabine, entre outros serviços.Quem está sempre rodando pela cidade e pelas estradas precisa fazer a revisão do veículo com regularidade. Além de evitar imprevistos, quem contrata esse serviço também tem economia, pois o dano pela falta de manutenção pode gerar prejuízos muito maiores.As lojas contam com estacionamento próprio, água gelada e café à disposição para os clientes, banheiros, ar-condicionado, sala de espera com TV a cabo e internet wi-fi. Tudo para garantir a comodidade e a satisfação de seus clientes ao buscarem o atendimento da Apravel.O atendimento diferenciado da Apravel ganhou o prêmio Placa A, concedido para as melhores concessionárias do Brasil. Outra conquista foi o Prêmio Diamante da Chevrolet Serviços Financeiros, permitindo que os clientes do grupo tenham acesso a taxas de financiamento diferenciadas.O grupo Apravel conta com seis lojas, sendo três no Estado de São Paulo (Votuporanga, Fernandópolis e Jales), uma em Minas Gerais (Iturama) e duas no Estado de Mato Grosso do Sul (Paranaíba e Chapadão do Sul).