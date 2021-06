Com o auxílio de um gerador, cerca de 20 pessoas, entre RH, TI e administrativo tratam do encerramento das atividades

publicado em 10/06/2021

A unidade da Vikstar que, por anos foi uma das principais geradoras de emprego na cidade, agora está às escuras (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brLiteralmente às escuras, já que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido há cerca de 15 dias, os últimos funcionários da Vikstar concluíam na quinta-feira (10) a desmontagem da estrutura que, por anos, foi uma das principais geradoras de emprego na cidade. Com o auxílio de um gerador, cerca de 20 pessoas, entre RH, TI e administrativo tratam do encerramento das atividades.As mesas que antes eram ocupadas por centenas de pessoas agora estão vazias e o barulho dos atendentes ao telefone foi substituído pelo silêncio. Na entrada, tapumes estão sendo colocados para vedar a ala nas futuras instalações no North Shopping, que abrigava a empresaTodos os equipamentos devem ser encaminhados para a matriz da empresa, em São Paulo, e os poucos colaboradores ainda não desligados não sabem se irão receber e muito menos quando. Eles fazem parte do grupo que enviou uma carta ao A Cidade, após ficarem de fora do PDI (Plano de Desligamento Incentivado).O jornaltentou, mas não conseguiu contato com nenhum representante da Vikstar.