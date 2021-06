Empresário Mário Nagata, que atua no mercado automotivo há 28 anos, falou sobre a situação da Ford no Brasil e os novos rumos com a Nissan

publicado em 22/06/2021

Em entrevista, o empresário falou sobre o reposicionamento da Ford no Brasil e a nova parceria com a Nissan (Imagem: Divulgação)

Da redaçãoO ano de 2021 começou com uma notícia que pegou de surpresa todas as distribuidoras de carros da Ford no país. No dia 11 de janeiro, a montadora anunciou que suas fábricas seriam encerradas no Brasil.Aqui em Votuporanga, o baque foi sentido pelo Grupo Wells, do empresário Mário Nagata, que contava com uma parceria de sucesso com a montadora e é muito conhecido no município justamente por isso. Agora, porém, o grupo se prepara uma nova fase no mercado automobilístico, desta vez em parceria com a Nissan.Em entrevista ao programa Coletiva, da Rádio e TV Unifev, o empresário comentou sobre a situação da Ford no Brasil e os novos rumos da Wells com a montadora japonesa. Confira abaixo os principais destaques da entrevista:Para o empresário, a montadora já vinha planejando esse processo de reposicionamento há tempos, mas sem as distribuidoras saberem. Ele também explicou que a Ford ainda vai continuar como importadora no país. Ou seja, vai trazer apenas carros importados."Acho que a pandemia acelerou o processo, mas teve uma série de motivos. Mesmo porque o mercado automobilístico global está passando por uma grande transformação. Acredito eu que vai ter muita fusão ainda nesse mercado, porque está mudando o ciclo de vendas", explicou Nagata.O empresário prevê que, com o encerramento das fábricas, 300 mil carros deixarão de ser fabricados pela indústria brasileira. Isso, consequentemente, irá impactar nas vendas de carros novos.Apesar disso, ele garante que os carros usados da Ford não serão desvalorizados por conta desse processo. "Para os proprietários de carros Ford, fiquem tranquilos. Os carros são excelentes e não vão perder valor", disse Mário Nagata, que também ressaltou que a montadora vai continuar oferecendo manutenção para os carros no país.Neste contexto de encerramentos de fábricas e reposicionamento no mercado, o Grupo Wells encontrou um novo rumo. E uma nova parceria. "A gente fez a parceria com a Nissan. É uma montadora tradicional, japonesa, com tecnologias excelentes, carros excelentes, que já tem uma boa participação de mercado", contou Nagata.Segundo o empresário, a previsão é que o grupo comece a revender os carros da montadora japonesa a partir de julho. Na entrevista, ele também anunciou que vai abrir uma filial revendedora da Nissan e uma loja independente de seminovos em Iturama.Sobre os funcionários, o empresário disse que a maioria vai ser reaproveitado nesta transição. "A gente teve muito cuidado de manter a maioria dos funcionários. Alguns que, por conta própria, saíram. Mas a maioria está com a gente e vai continuar com a gente. Preservar o emprego é importante, principalmente nesse momento tão difícil que todos estão passando", disse Nagata.Já sobre os trabalhos com a nova parceria, o empresário disse que os clientes podem esperar o melhor. "A gente vai continuar com o mesmo trabalho, que foi um sucesso na Ford. Eu acredito que em relação a carros, o brasileiro está bem servido. Os carros são muito bons. O que diferencia muito é o pós-venda. E nisso a gente já tem uma boa experiência", disse.Uma tendência para o mercado automobilístico que o empresário vislumbra para o Brasil é os carros eletrificados, também conhecidos como carros elétricos, serem cada vez mais usados por aqui. A Nissan, no caso, já lançou no país o Leaf, que é totalmente elétrico.Mas quando esse tipo de carro deve chegar em Votuporanga? Sobre isso, Mário Nagata disse que aguarda um anúncio oficial da montadora japonesa, mas que acredita que daqui dois anos os veículos com essa tecnologia devem chegar às suas vitrines.A entrevista está disponível na íntegra no