Giovana dos Santos, que cursa Direito, discorreu sobre o impacto da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em tempos de transformação digital

publicado em 23/06/2021

Giovana dos Santos, que cursa Direito na Unifev, teve seu resumo científico publicado nos anais do Congresso Internacional de Direito e Tecnologia (Fotos: Arquivo pessoal)

Impacto da nova Lei Geral de Proteção de Dados em tempos de transformação digital

Da redaçãoEm apenas 248 palavras, a aluna de Direito na Unifev, Giovana dos Santos, conseguiu discorrer sobre o impacto da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em tempos de transformação digital.Seu resumo científico sobre o assunto se destacou tanto no Conditec (Congresso Internacional de Direito e Tecnologia), realizado em maio, que chegou a ser publicado nos anais do evento (confira o resumo na íntegra no final desta reportagem)."Me senti muito lisonjeada e feliz por ter um resumo científico publicado em âmbito internacional. É uma realização pessoal para mim e para a minha família, pois investimos muito em educação. Por exemplo, minha irmã [Kimberlyn] e eu somos acadêmicas de direito, minha mãe [Andréia] está concluindo o mestrado e meu pai já concluiu duas graduações e MBA", disse Giovana, que é filha do comandante do Tiro de Guerra de Votuporanga, Giovani Santana Gonçalves.A aluna, que veio para Votuporanga no início deste ano e atualmente cursa o sexto semestre de Direito, participou do congresso com alunos, professores e palestrantes do Brasil e de Portugal.Ela contou que precisou encarar um processo seletivo para submeter seu resumo científico ao evento. O tema tinha que ser algo relacionado a privacidade de dados e à nova LGPD, que entrou em vigor no ano passado."Não pensei duas vezes em escrever um resumo científico nas regras disponibilizadas por eles e participar. Escrevi sozinha o resumo científico", disse a estudante.Período atípico vivenciado desde o início de 2020 nos obrigou a mudar hábitos para que pudéssemos adaptar ao novo “novo” que viemos enfrentando até atualidade. O que eram rotinas diárias e corriqueiras, como, por exemplo, ir à escola ou enfrentar o trânsito em deslocamento para o trabalho, até mesmo a correria ao sair do seu emprego para passar em alguma loja dentro do horário de comércio, veio a ser algo extremamente diferente e até ultrapassado se levarmos em conta a praticidade que se tornou com a tecnologia. A mesma se tornou cúmplice do ser humano, com um simples dispositivo nos possibilitou acessar aulas, cursos, congressos e reuniões em tempo real através de aplicativos, assim como cresceram os números de acessos em lojas online e o negócio digital, todos esses exemplos citados possuem como semelhança o vasto armazenamento de dados pessoais que possa tornar a pessoa identificável, como CPF, endereço, telefone e dentre outras informações alojadas em sites que você se cadastra para obter um simples desconto na sua compra, aplicativos ao efetuar login e até mesmo aceitar os “cookies” sem saber a finalidade do acesso aos seus dados ao visitar determinadas páginas da internet, aumentando casos de crimes cibernéticos como phishing, fake news e principalmente vazamento de dados, exemplo esse que ocorreu em 2020 com a empresa Microsoft expondo mais de 250 milhões de dados, mesmo ano que entrou em vigor a LGPD que visa resguardar e responsabilizar o titular pela coleta, tratamento, armazenamento e exclusão das informações.