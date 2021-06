Colisão, entre um Peugeot e um GM/Prisma, aconteceu no cruzamento das ruas Minas Gerais e Itacolomi, no centro

publicado em 18/06/2021

Grávida precisou ser sorrida após acidente no cruzamento das ruas Itacolomi e Minas Gerais (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma grávida precisou ser socorrida após se envolver num acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (18). A colisão, entre um Peugeot e um GM/Prisma, aconteceu no cruzamento das ruas Minas Gerais e Itacolomi, no centro.De acordo com as informações colhidas pela reportagem no local, a condutora do Peugeot, M. L. P. P., de 69 anos, dirigia pela rua Itacolomi quando, ao atravessar no cruzamento com a rua Minas Gerais, acabou sendo atingida pelo Prisma, conduzido por L.M.Z.S., de 32 anos.Por conta do impacto, a grávida precisou ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada em seguida para a Santa Casa de Votuporanga. O hospital informou, em nota, que a grávida passou por exames e seu estado de saúde era considerado estável.Uma equipe da Polícia Militar também estava no local do acidente e registrou um Boletim de Ocorrência.