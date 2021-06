Depois de 17 anos de uma luta intensa pelo bem-estar de dezenas de idosas da cidade, entidade celebra uma de suas principais conquistas

publicado em 23/06/2021

Depois de muitas rifas, ações solidárias, bazares e a colaboração da comunidade, as 'vovós' agora possuem uma nova casa (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brQuem acompanha a história do Lar Viver Bem de Votuporanga sabe da luta travada diariamente pela diretoria da entidade para manter o bem-estar de dezenas de idosas votuporanguenses ao longo dos últimos 17 anos. Depois de muitas rifas, ações solidárias, bazares e a colaboração da comunidade, as “vovós” agora possuem uma nova casa, bem mais confortável e adequada, com a inauguração da nova sede do Lar, na semana passada.Fundada em junho de 2004, o Lar enfrentou diversos desafios ao longo dos anos e, segundo Lia Marques, presidente da instituição, tudo foi superado graças ao apoio incondicional da sociedade e de pessoas que abraçaram a causa, como foi o caso de dona Antônia Domingues Pontes.“Nas bodas de ouro da dona Antônia seu Alicio Vilar perguntou o que ela queria de presente e em vez de pedir qualquer coisa para si mesma, ela pediu um terreno para dar para as vovós. Então aquele terreno que nós temos foi doação da dona Antônia e da família Vilar, enquanto o outro nós compramos com a ajuda de toda a sociedade. Depois foi a vez de levantar recursos para começar as obras, mas tudo aconteceu com uma ajuda muito grande dos empresários de Votuporanga e da comunidade em geral. Somos muito gratos a pessoas como a dona Antônia, como Juninho [Marão, ex-prefeito] que foi atrás, saiu com a gente em busca de doações e tantas outras pessoas que ajudaram comprando as rifas, participando das promoções, cada um dentro de suas possibilidades”, disse Lia.Com a nova sede, hoje Lar Viver Bem agora possui capacidade para atender 20 idosas, em uma estrutura construída com foco em bem acolhe-las, oferecendo uma melhor qualidade de vida para todas.“Hoje, graças a Deus, o Lar é lindo, elas [as idosas assistidas] estão muito felizes, é um lugar muito aconchegante, e isso foi feito graças a união e a ajuda de muita gente. Isso nos enche de orgulho, pois tudo que queremos é dar qualidade de vida para elas ver cada sorriso no rosto nos enche o coração”, completou Lia.Mesmo superando essa barreira da nova sede, os desafios diários seguem, mas são superados, segundo Lia, graças a um trabalho em equipe de toda a diretoria e colaboradores do Lar.“As principais dificuldades da entidade estão relacionadas com o custeio do RH, ainda mais mantendo um atendimento 24 horas, então começamos o mês já matando um leão por dia. Nós fazemos muitas promoções e ações e é com esse recurso que nós mantemos o trabalho, mas agora com essa pandemia imagina como complicou para gente. Graças a Deus que nós temos uma diretoria muito presente e isso nos fortalece muito. Nós somos uma equipe, as coisas só funcionam quando se tem equipe”, concluiu.O Lar Viver Bem é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins lucrativos, que tem por objetivo abrigar pessoas idosas, proporcionando assistência material, moral, social e espiritual.Declarada como entidade de utilidade pública municipal e estadual, os recursos que mantém o lar são oriundos de verba própria e repasses do Estado e município. A entidade conta ainda com doações, apoio de voluntários e realizações de campanhas.Com esses recursos a instituição oferece atendimento as idosas com Psicóloga, Neuropsicopedagoga, Assistente Social, e Cuidadora Social, além de manter uma equipe de saúde, por 24 horas, orientada e acompanhada pela Enfermeira/Gerontologia, técnico e auxiliar de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta, além da equipe de limpeza e cozinha.