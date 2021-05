O valor é 27% menor do que a quantia arrecada durante o mesmo período do ano passado, revela levantamento do jornal A Cidade

publicado em 28/05/2021

Votuporanga arrecadou R$11,8 milhões a menos em impostos entre janeiro e maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado (Foto: A Cidade)

Da redaçãoMuito se falou sobre a queda na arrecadação nos cofres públicos durante a pandemia. Já no bolso dos contribuintes, aconteceu o inverso no ano passado. Só que nesse ano, a arrecadação de impostos realmente caiu. É o que revela um levantamento feito pelo jornal, junto à ACSP (Associação Comercial de São Paulo).De acordo com os dados da entidade, os votuporanguenses pagaram R$31,9 milhões em impostos nos primeiros cinco meses deste ano. Comparando ao mesmo período do ano passado, quando o município arrecadou R$43,7 milhões, o valor é 27% menor.Esse montante corresponde à arrecadação com tributos municipais (ISSQN, ITBI, IPTU, taxas, etc), estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, etc) e federais (IPI, IRPF, PIS, Cofins, etc).Considerando a última estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cada um dos 95.338 moradores da cidade pagou R$334,79 de impostos, até o momento.A reportagem também apurou sobre a arrecadação na região e microrregião de Votuporanga entre janeiro e maio deste ano.Segundo os dados da ACSP, com exceção de Rio Preto, que recolheu R$238,7 milhões, Votuporanga foi a cidade que mais pagou impostos na região até o momento.Em Fernandópolis, por exemplo, os contribuintes desembolsaram R$19,7 milhões em tributos. Já em Santa Fé do Sul, foram R$12,2 milhões e em Jales foram R$8,5 milhões.Já na microrregião, com exceção de Votuporanga, Valentim Gentil foi a cidade que mais recolheu no período analisado. Foram R$3,09 milhões, de acordo com o levantamento.Logo na sequência vem Cardoso (R$2,3 milhões), Américo de Campos (R$1,6 milhão), Pontes Gestal (R$1,5 milhão), Cosmorama (R$1,4 milhão), Parisi (R$1,07 milhão) e Álvares Florence (R$598 mil).Rio Preto - R$238,7 milhões;Votuporanga - R$31,9 milhões;Fernandópolis - R$19,7 milhões;Santa Fé do Sul - R$12,2 milhões;Jales - R$8,5 milhões;Valentim Gentil - R$3,09 milhões;Cardoso - R$2,3 milhões;Américo de Campos - R$1,6 milhão;Pontes Gestal - R$1,5 milhão;Cosmorama - R$1,4 milhão;Parisi - R$1,07 milhão;Álvares Florence - R$598 mil.