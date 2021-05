As dez toneladas de alimentos, doadas pelas empresas Cachaça Cabaré e Dom Tapparo, foram entregues na sede da campanha

publicado em 15/05/2021

Empresário da dupla 'Gian & Giovani' participou da entrega das 310 cestas básicas arrecadadas em live dos músicos (Foto: A Cidade)

As 310 cestas básicas arrecadadas pela dupla sertaneja "Gian & Giovani" para a "Votu Solidária" foram entregues na manhã deste sábado (8), na sede da campanha. O empresário da dupla, Marcinho Costa, que é votuporanguense, participou da entrega.Ao jornal, o empresário explicou que as dez toneladas de alimentos foram arrecadadas na live especial de Dia das Mães realizada pela dupla no sábado passado (8). As empresas responsáveis pela doação foram a Cachaça Cabaré e o Engenho Dom Tapparo."O pessoal do Rotary ['8 de Agosto'] me ligou pedindo uma doação particular, aí acabou surgindo essa oportunidade. Lançamos a campanha durante a live e as empresas fizeram as doações. Essa doação foi muito importante e significativa, porque é um momento de a gente poder ajudar as pessoas. Tem muita gente precisando", disse Marcinho Costa à reportagem.Agora, os alimentos serão divididos entre a campanha "Votu Solidária" e o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.