Antes da agenda pública, Rodrigo Garcia concede entrevista exclusiva ao Grupo Cidade sobre Aglomeração Urbana Grandes Lagos

publicado em 27/05/2021

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, cumpre agenda nesta sexta-feira (28) em Votuporanga (Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), irá cumprir agenda nesta sexta-feira (28) em Votuporanga, para participar de uma audiência pública, cuja finalidade é discutir a criação da Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos. Ele também irá participar de uma reunião com prefeitos da região para a entrega de ônibus escolares, mas antes concederá entrevista exclusiva à Cidade FM, às 9h.A Audiência pública será realizada na Câmara Municipal de Votuporanga, às 9h40. A Aglomeração Urbana dos Grandes Lagosvisa elevar o patamar da região por meio da integração dos municípios, o que viabilizaria mais investimentos para a solução de problemas regionais.De acordo com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB), um dos principais incentivadores do projeto, a Aglomeração Urbana Grandes Lagos será a primeira do Estado feita com vários municípios, o que deve trazer benefício para todos eles.“Nós teremos reuniões de trabalho para que a gente comece esse grande projeto da Aglomeração Urbana que irá abranger os 44 municípios que fazem parte da região de governo de Votuporanga, da região de governo de Fernandópolis e Jales. Será a primeira Aglomeração Urbana com vários municípios para trazer um desenvolvimento melhor, crescimento econômico e fazer uma discussão sobre o que é que queremos para o futuro da nossa região”, explicou Carlão.Além de Rodrigo Garcia e do presidente da Alesp, também devem participar da audiência os secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a de Desenvolvimento Social, Célia Parnes e o de Educação, Rossieli Soares, bem como o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), de Fernandópolis, André Pessuto (DEM) e de Jales Luis Henrique (PSDB).Os ônibus escolares serão entregues para os municípios de Turmalina, Santa Fé do Sul, Santana da Ponte Pensa, São Francisco e Santa Rita D'Oeste.Em todo o estado, atualmente, existem três Aglomerações Urbanas: a de Jundiaí, que envolve sete cidades, a de Piracicaba, que abrange 23 municípios e a de Franca, composta por 19 cidades. A última a ser criada foi a de Franca, que saiu do papel em 2018.