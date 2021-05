No golpe, as pessoas contatam moradores, via telefone, e solicita dados pessoais para a participação da pesquisa

publicado em 20/05/2021

Instituição esclareceu que a equipe da pesquisa contata os votuporanguenses e pede apenas informações referentes à Covid-19 (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Unifev alerta a população de Votuporanga sobre um golpe que tem sido aplicado em nome de um projeto de pesquisa, realizado pelo curso de Medicina em parceria com a Santa Casa e a Prefeitura, sobre pessoas que já tiveram Covid-19.No golpe, as pessoas contatam moradores, via telefone, e solicita dados pessoais para a participação da pesquisa."Esclarecemos que o curso de Medicina, em parceria com a Santa Casa e a Prefeitura de Votuporanga, está desenvolvendo, sim, um projeto de pesquisa, que consiste em coletar dados com pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. No entanto, a equipe responsável não solicita nenhum documento no ato da entrevista, como RG, CPF ou dados bancários, nem tampouco contribuição financeira para tal", esclareceu a instituição, em nota.Ainda de acordo com a Unifev, a equipe deste projeto de pesquisa solicita apenas as informações que englobam os temas referentes à Covid-19."A pesquisa em andamento tem o objetivo de conhecer e entender melhor como está se desenvolvendo os casos da doença no município, a fim de analisar aspectos como sintomas e tratamentos, entre outras questões", explicou a nota divulgada pela Unifev.O projeto, "lançado" no final de março, é inédito e desenvolvido em parceria entre o curso de Medicina da Unifev e a Unipec (Unidade de Pesquisa Clínica) da Santa Casa, com apoio da Prefeitura.A pesquisa está sendo conduzida por dez alunos da graduação, sob a supervisão dos docentes do Centro Universitário e médicos do hospital Mauro Esteves Hernandes e Gracielly de Souza Pantano. O objetivo, segundo o docente, é fornecer dados concretos sobre a Covid-19."Ao fim da pesquisa, teremos uma série de hipóteses que poderá nortear a atuação de profissionais da saúde não só do município, mas também de todo o país", disse o professor Hernandes.