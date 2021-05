Instalada em Sebastianópolis do Sul, empresa transformou-se no Grupo HB; novidade foi apresentada a clientes, colaboradores, parceiros e lojistas de todo o Brasil

publicado em 04/05/2021

Instalada em Sebastianópolis do Sul e com mais de 30 anos de história, a empresa foi fundada por João Carlos da Horta (Foto: Divulgação)

Neste início do mês, a Metalúrgica HB apresenta uma novidade para clientes, colaboradores da empresa, comunidade, lojistas e parceiros de todo o País: a partir de agora, a então Metalúrgica transforma-se em Grupo HB. A reestruturação abrange desde o redesign da marca até a modernização de inúmeros processos internos.Instalada em Sebastianópolis do Sul e com mais de 30 anos de história, a empresa foi fundada por João Carlos da Horta. Atualmente, o Grupo tem se destacado nacionalmente como um dos principais fabricantes de móveis e esquadrias de aço e de alumínio. Hoje, são mais de três mil pontos de venda espalhados por todo o Brasil.“Desde a fundação da empresa, em 1990, nosso compromisso é entregar produtos de qualidade, que cumprem e atendem, com excelência, a todos os critérios de funcionalidade e durabilidade a que são submetidos. Nos tornamos fortes ao longo dos anos, porque sempre trabalhamos com muita seriedade e transparência”, ressaltou João Carlos.As mudanças vêm para consolidar a solidez de uma empresa que não parou de crescer. Para coroar essa trajetória de constante desenvolvimento e inovação, o Grupo HB passa a atuar em três frentes principais: Portas e Janelas; Cozinhas e Gabinetes; e Alumínios.De acordo com a Gerente de Marketing, Andressa Castijo, a nova identidade visual tem aparência mais clean, carregando valores como tradição, transparência, qualidade e confiança.“Todo o processo buscou refletir as reformulações pelas quais o Grupo está passando. Lançamos uma nova marca, mas com os mesmos propósitos. Além disso, queremos nos posicionar no mercado de uma forma que o consumidor facilmente nos identifique como líder em confiança no segmento”, explicou.Fernando Mayer Dias, sócio administrador do Grupo, tem acompanhado de perto todas as mudanças. Ele destaca que a nova fase tem o objetivo de reafirmar a seriedade e a transparência da empresa.“São mais três décadas presente na vida de milhares de famílias, participando ativamente da construção de histórias e alcançando patamares cada vez mais elevados de inovação e comprometimento com o consumidor. Por isso, esta etapa marca o início de uma nova era para o Grupo HB”.Acompanhe todas as novidades noe também nas redes sociais: @grupohb.