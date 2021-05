As cestas serão divididas entre a campanha 'Votu Solidária' e o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga

publicado em 11/05/2021

De acordo com o empresário, Valmir Dornelas, as cestas foram arrecadadas durante o mês de abril e, agora, serão divididas entre as campanhas (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMuito gratificante. É assim que o empresário Valmir Dornelas, presidente do Rotary Clube "8 de Agosto", descreve o momento da entrega de 1.750 cestas básicas, realizada na manhã de terça-feira (11), na sede da campanha "Votu Solidária".De acordo com o empresário, as cestas foram arrecadadas durante o mês de abril e, agora, serão divididas entre a campanha, que vai distribuí-las entre as entidades assistenciais de Votuporanga, e o Fundo Social de Solidariedade do município."É muito gratificante para nós, do Rotary '8 de Agosto', fazer uma campanha desse tamanho nesse momento difícil de pandemia, em que muitas pessoas não podem exercer seu trabalho. Só quem abre a geladeira e a dispensa e vê que não tem alimento sabe dar valor a uma cesta básica", disse Dornelas, em entrevista ao jornal A Cidade.Entre as autoridades locais presentes na entrega das cestas, estavam presentes o dr. Luciano Melo, coordenador da campanha "Votu Solidária"; Rose Seba, presidente do Fundo Social de Solidariedade; e o prefeito Jorge Seba (PSDB).O coordenador agradeceu ao Rotary Clube "8 de Agosto" e ao empresário Valmir Dornelas e seus companheiros do clube pela doação e ressaltou a dimensão da iniciativa para a "Votu Solidária"."Para vocês terem uma noção, o projeto 'Votu Solidária', quando somamos dois meses de trabalho no ano passado e com dois meses de trabalho deste ano, nós doamos mais de 100 toneladas. E aqui nós temos 50 toneladas. Ou seja, a doação de vocês é metade do que a 'Votu Solidária' conseguiu coletar em quatro meses de trabalho. 1.700 cestas básicas é algo gigantesco", disse o dr. Melo.A presidente do Fundo Social, Rose Seba, também agradeceu ao empresário e ao clube presidido por ele pela doação. "Eu só tenho a agradecer. Quando entrei aqui, fiquei muito emocionada de ver todo esse alimento. Quando você vai até o lugar e sente na pele a necessidade de cada um, você se emociona e tem mais vontade ainda de participar. Então eu agradeço todos vocês. Vocês não têm ideia do quanto estão ajudando a matar a fome das pessoas da nossa cidade", disse Rose.O prefeito descreveu o momento como "uma manhã especialmente feliz" para ele e a esposa, por conta da entrega das cestas na sede da campanha. Seba também disse que a iniciativa do Rotary "8 de Agosto" representa "a união da cidade em torno dos mesmos objetivos e servir ao próximo e à população", que, segundo o prefeito, são situações que balizam sua administração."Quero cumprimentar o Rotary '8 de Agosto', através do Valmir e todos os companheiros que fazem parte do Rotary, que se empenharam em trazer esse benefício para aqueles que mais precisam. O meu agradecimento ao 'braço voluntário'. Esse 'braço' é o que faz a diferença. No momento de crise que nós estamos atravessando, de muita necessidade, é a hora de se apresentarem essas pessoas", disse o prefeito.