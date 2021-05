No último sábado (8), a campanha sorteou o carro e a moto, doados por empresários da cidade; saiba quem foram os ganhadores

publicado em 10/05/2021

Rifa do projeto ‘Votu Solidária’ levantou R$ 270 mil; vencedores ganharam um carro e uma moto 0 km (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA rifa da campanha ‘Votu Solidária’, que sorteou um carro e uma moto 0 km, levantou R$ 270 mil até o dia do sorteio, no último sábado (8). Foram vendidos 27 mil números e o valor angariado na venda equivale ao mesmo preço que seis carros e motos, da mesma marca.O sorteio ocorreu por meio de uma live e contou com show exclusivo do grupo Os Partideiros, Dona Maria e do cantor Gustavo Sanches. Os dois sortudos, que levaram o prêmio para a casa são moradores de Votuporanga. Dona Marlene Gianezi, moradora da rua Argentina e que inclusive colabora com uma entidade beneficente, foi a ganhadora do carro Fiat Mobi com o cupom 1.659. Fausto Roberto, levou para sua residência na rua AntonioSeba, bairro Cohab Chris II, a Biz 0 km.Em entrevista exclusiva à rádio, o dr. Luciano Melo, um dos diretores da campanha, realizou um balanço e agradeceu a todos os votuporanguenses que contribuíram com a rifa. “Não imaginávamos que chegaria a tanto. Desse valor R$60 mil ficou para a Votu Solidária e R$210 mil foi para as entidades. Conseguimos transformar o carro e a moto, em seis carros e motos”, disse ele.Luciano Melo fez questão de agradecer publicamente todos os empresários de Votuporanga que somaram esforços para que a rifa pudesse acontecer, em especial Marão Seguros, Noroaço, Posto Vilar, Ville Hotel Gramadão, Vocical e Albatroz Honda.Ao relembrar toda a trajetória da campanha, Luciano ressalta que o projeto que iniciou tímido foi tomando grandes proporções até chegar a ser lembrado com credibilidade."Tudo iniciou com um vídeo na internet, onde eu pedi ajuda dos votuporanguenses, que não podia deixar ninguém aqui na cidade passar fome. Foi chegando muita gente para ajudar, foi impressionante”, completou.O projeto conta hoje com 33 entidades e com voluntários em sete supermercados, além desse ano contar com o apoio da Prefeitura de Votuporanga. “Chegou a um ponto que não podíamos parar mais, porque as pessoas nos procuravam querendo doar. Isso causa para a gente um prazer muito grande”, relatou ainda.