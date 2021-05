Entre janeiro e abril deste ano, o radar aplicou 853 multas arrecadou R$39,6 mil, segundo levantamento do jornal A Cidade

publicado em 21/05/2021

No total, Votuporanga aplicou 6.277 multas e arrecadou R$304.770,86 entre janeiro e abril deste ano, segundo levantamento (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO radar que mais aplicou multas neste ano em Votuporanga, até o momento, é o que está instalado na avenida República do Líbano, na zona Sul do município. A informação faz parte de um levantamento feito pelojunto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, com números do ano passado e dos primeiros meses deste ano.De acordo com a Pasta, das 6.277 multas aplicadas em Votuporanga neste ano, 853 foram de motoristas que passaram pela avenida República do Líbano, cujo limite de velocidade é de 50km/h. Ainda segundo a Pasta, o radar arrecadou R$39.693,98 neste ano, até o momento.O jornalesteve no local para verificar se a grande incidência de penalizações se dava por falta de sinalização, porém não é o que se observa. O radar fica bem exposto e há sinalização, em placas, sobre a velocidade permitida na via.Segundo os dados fornecidos pela Pasta, o mês em que mais multas foram aplicadas em Votuporanga foi janeiro. Nesse mês, o município registrou 1.923 multas e R$71.233,77.Já abril foi o mês em que a arrecadação foi maior, mesmo tendo menos multas aplicadas. De acordo com os dados, 1.387 multas foram aplicadas nesse mês e a arrecadação foi de R$128.635,50. Isso acontece porque o valor de arredação não se refere à quantidade de multas aplicadas no período, conforme explicou a Pasta.Ao comparar os primeiros quatro meses deste ano com o mesmo período do ano passado, a reportagem constatou que Votuporanga arrecadou menos, mas aplicou mais multas.No total, o município arrecadou R$304.770,86 entre janeiro e abril deste ano, de acordo com o levantamento da Secretaria de Trânsito. O valor é 45,93% menor do que foi arrecadado ano passado. Esse dinheiro, aliás, é revertido em ações de melhoria no trânsito, inclusive operações tapa buraco.Agora falando sobre o número de multas aplicadas, os dados da Pasta mostram que o município registrou 6.277 nos primeiros quatro meses deste ano. O número é 7,72% maior, em comparação a 2020.Além disso, a secretaria informou que os radares móveis não voltaram a ser usados no município e que não há previsão para isso ocorrer. Desde o início da pandemia, não houve fiscalização por esse tipo de radar em Votuporanga.O levantamento também mostrou que o "radar campeão" do ano passado foi o instalado na avenida Horácio dos Santos, na zona Norte do município. Ele aplicou 2.504 multas e arrecadou R$192.138,76.Ainda de acordo com os dados, 18.656 multas foram aplicadas no município no ano passado, das quais 14.248 foram por excesso de velocidade (14.108 em radares fixos e 140 em radares móveis).Conforme a Secretaria de Trânsito, além do excesso de velocidade (transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% e transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 20 e até 50%), as principais infrações são dirigir manuseando ou falando ao celular e avançar o sinal vermelho. Das 18.681 multas aplicadas em 2020 no município, 1.936 foram feitas pelos agentes de trânsito do município.Com todas as multas aplicadas, o município arrecadou R$ 1.375.296,48.