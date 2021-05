Autor votuporanguense escreveu juntamente a outros tabeliães e registradores o livro 'O Direito Notarial e Registral em Artigos'

publicado em 06/05/2021

'O Direito Notarial e Registral em Artigos', de autoria de Breno Dores já esá disponível no site da YK Editora (Foto: Arquivo pessoal)

O tabelião e professor de Direito Empresarial, Breno Dores, publicou mais um livro. O autor votuporanguense escreveu juntamente a outros tabeliães e registradores o livro “O Direito Notarial e Registral em Artigos”.Trata-se de uma obra voltada ao estudo de problemas cotidianos dos cartórios e, segundo o autor, ao mesmo tempo olha para o futuro, na medida em que tem a intenção de adaptar e aprimorar as ferramentas cartorárias existentes à realidade do mundo digital.“Os cartórios fazem de nossa sociedade desde o descobrimento do Brasil. Pero Vaz de Caminha lavrou a primeira ata notarial de nossa pátria quando escreveu a famosa carta à Coroa Portuguesa descrevendo as belezas naturais do Brasil. Desde então, os cartórios vêm proporcionando segurança jurídica aos brasileiros. As reflexões deste livro visam manter nossa instituição sempre atualizada e pronta a ajudar todos nós”, disse tabelião.Além do livro lançado na semana passada, Dores já escreveu os livros “Manual de Oratória, Carisma e Persuasão” e “Usucapião Extrajudicial, aspectos práticos sob a ótica notarial e registral”.“Este é um livro técnico. Diferente do livro anterior [Manual de Oratória, Carisma e Persuasão], que é voltado para todo e qualquer tipo de pessoa que queira falara melhor em público, este já é um livro voltado para os profissionais da área jurídica, em especial para àqueles que lidam com cartórios”, explicou o autor.O livro já está disponível no