Em pelo menos dez cidades da região pessoas de uma ou mais faixas etárias ainda não conseguiram tomar a segunda dose da Coronavac

publicado em 13/05/2021

Vacinação não chegou a ser suspensa em Votuporanga por falta de vacinas, como aconteceu em outras cidades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA falta de vacinas para a aplicação da segunda dose do imunizante dentro do prazo recomendado, chegou à região. Em pelo menos dez cidades da região pessoas de uma ou mais faixas etárias ainda não conseguiram tomar a segunda dose da Coronavac dentro do prazo estipulado pelo governo estadual, que é 21 a 28 dias, e aguardam para receber o imunizante.Dentre essas cidades estão Buritama, Guapiaçu, Jaci, Mira Estrela, Macedônia, Nhandeara, Paranapuã, Santo Antônio do Aracanguá, Tabapuã e Zacarias. Em Votuporanga, no entanto, de acordo com a Secretaria da Saúde, isso ainda não foi necessário.“Não chegou a faltar doses até o momento. Neste momento, Votuporanga já imunizou, com as duas doses idosos com 65 anos ou mais. O Município aguarda o envio das segundas doses para idosos de 64 anos, no entanto, quem tomou a primeira dose do imunizante nesta faixa etária ainda está dentro do prazo dos 28 dias”, disse a Pasta em nota.Ainda de acordo com a Prefeitura, normalmente, o Estado envia a quantidade de doses específica para cada público no dia anterior, sendo assim, o município não mantém vacinas em estoque, já que elas são aplicadas conforme são recebidas.“Somente as pessoas que demoraram para procurar as unidades no prazo anunciado para a segunda dose estão nessa condição [vacina atrasada]. Quando as pessoas deixam de tomar a segunda dose elas não estão com a imunização completa, já que os imunizantes foram testados e aprovados com duas doses. Desta forma, a recomendação é que mesmo se atrasar o prazo previsto, a segunda dose é essencial”, conclui.