publicado em 19/05/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga abriu processo licitatório para a construção do novo Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) “Profª Magaly Maguollo Seba”, no bairro Cidade Jardim, zona Norte do município. Com um investimento de R$ 2,5 milhões, a nova escola irá atender a 188 crianças com idades entre 0 e cinco anos.A unidade será construída em terreno da Prefeitura localizado na rua Fauzi Salomão Kanso, em uma região onde os bairros que já existem e os novos, que estão em fase de implantação, deverão somar cerca de 1.800 casas.O recurso é oriundo do Ministério da Educação, por meio do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação) e foi conquistado no ano passado, com o intermédio do deputado federal Fausto Pinato (PP), e também terá uma contrapartida do município de mais de R$ 300 mil.A licitação, na modalidade concorrência do tipo menor preço global, visa contratar uma empresa especializada com o oferecimento de material, mão de obra e equipamentos, para construção do prédio em um prazo estimado de 12 meses.