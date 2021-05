Dentre as novas regras estão a ampliação da capacidade de atendimento e do horário de atendimento

publicado em 07/05/2021

Novas medidas adotadas passam a valer a partir deste sábado (8) e se estendem até o próximo dia 23 (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) editou na sexta-feira (7) um novo decreto municipal disciplinando as atividades econômicas do município com base nas diretrizes da nova Fase de Transição do Plano São Paulo. Dentre as novas regras estão a ampliação da capacidade de atendimento (dos atuais 25% para 30%) e do horário de atendimento, que agora pode se estender até às 21h.As novas medidas adotadas passam a valer a partir deste sábado (8) e se estendem até o próximo dia 23 para estabelecimentos comerciais. O mesmo expediente poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como o cinema, teatro e museu.A atual fase também permite as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos liberados prossegue limitada, mas com ligeiro acréscimo de 25% para 30%.O toque de recolher continua em vigor, só que agora das 21h às 5h. Dentro dessa faixa de horário segue proibida a circulação de pessoas que não estejam autorizadas para o trabalho ou em busca de atendimento médico.Seguem proibidas também todas as atividades festivas e confraternizações, incluindo aquelas realizadas em âmbito privado que gerem aglomerações. Estão proibidas também reuniões, concentração ou permanência com aglomeração de pessoas, nos espaços públicos, praças e parques municipais, bem como a prática de esportes coletivos nestes locais.