publicado em 26/05/2021

Emendas são fruto dos pedidos feitos pelas lideranças municipais do Podemos (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Podemos, partido que ganhou força nas últimas eleições municipais e montou uma grande estrutura em Votuporanga, conquistou mais R$ 450 mil em emendas parlamentares para o município, por meio da deputada Renata Abreu, que é presidente nacional da sigla. Os recursos foram destinados para a Santa Casa (R$ 200 mil), Recanto Tia Marlene (R$ 150 mil e Centro de Recuperação Nova Vida (R$ 100 mil).As emendas são fruto dos pedidos feitos pelas lideranças municipais do Podemos, como é o caso do vereador e presidente da sigla, Chandelly Protetor, dos vereadores, Jezebel Silva e Professor Djalma, do ex-vereador e assessor parlamentar da deputada, Hery Kattwinkel e do coordenador regional do partido, Heuller Trento.“O Podemos está trabalhando, pensando no município, trazendo melhorias, verbas e recursos. Estamos com um grupo bastante atuante, graças a Deus”, disse Chandelly aoAlém dos novos recursos destinados, as lideranças do Podemos já haviam conquistado outras emendas parlamentares que já somam mais de R$ 1 milhão, dentre elas um recurso federal de R$250 mil de custeio para ajudar o município a combater o coronavírus.“Fico muito feliz em poder atender o Podemos de Votuporanga”, disse a deputada Renata Abreu.