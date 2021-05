Os interessados em participar do “Vestibulinho” da Etec (Escola Técnica Estadual) Frei Arnaldo Maria de Itaporanga têm até o dia 2 de junho para se inscreverem

publicado em 27/05/2021

Etec de Votuporanga oferta vagas para três opções de cursos técnicos gratuitos; interessados têm até 2 de junho para se inscrever (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs interessados em participar do “Vestibulinho” da Etec (Escola Técnica Estadual) Frei Arnaldo Maria de Itaporanga têm até o dia 2 de junho para se inscreverem. São 140 vagas divididas em três opções de curso: técnico em desenvolvimento de sistemas, técnico em zootecnia e técnico em turismo, pelo modo EAD (Ensino a Distância).São 40 vagas para cada uma das opções oferecidas pela instituição. Os cursos são gratuitos e as aulas iniciarão no segundo semestre deste ano.Para participar, os candidatos deverão preencher as informações solicitadas no site e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 19 e o processo seletivo desse ano não será por meio de exame, mas por análise do histórico escolar do candidato.Serão avaliadas as notas de Português e Matemática do primeiro ano do Ensino Médio ou do primeiro termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluídos até 31 de dezembro de 2020.Para mais informações, o horário de atendimento é das 8h às 11h30. A Etec fica localizada na rua Ceará, nº4360, bairro Patrimônio Velho e o telefone é o (17) 3421-3112.Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio. Quem já concluiu ou está fazendo a EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) deve apresentar uma das seguintes certificações: certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC (Ministério da Educação) ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.O candidato que fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) até a edição de 2016 deve apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.