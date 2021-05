Cinema passou por reforma e agora traz um 'novo conceito'

publicado em 26/05/2021

Casal Bruno e Juliana Arena são os novos proprietários do Novo Cine Votuporanga, que traz conceito inspirado em cinemas de cidades grandes (Fotos: A Cidade)

Da redaçãoCinemas de cidades grandes e cinemas europeus. Essas foram as principais inspirações para o Novo Cine Votuporanga, que volta a abrir suas portas a partir do dia 3 de junho, após passar mais de um ano fechado. É o que disse o advogado Bruno Arena, novo proprietário do local, em entrevista ao jornalEle e sua esposa, a arquiteta Juliana Arena, organizaram uma cerimônia ecumênica ontem, em que as lideranças religiosas locais "abençoaram" a reabertura do cinema.Participaram da cerimônia Divaldinho Mattos, dirigente do Centro Espírita Maria de Nazaré; José do Carmo da Silva, pastor da Igreja Metodista representando o Apóstolo Saul Moreira Lima, presidente do Conselho de Pastores do município; e Dom Moacir Aparecido de Freitas, bispo da Diocese da cidade.A reforma do cinema, que estava fechado desde março do ano passado, por conta da pandemia, durou cinco meses. De acordo com Arena, a principal mudança no espaço foi a abertura de uma galeria coberta."A gente rebaixou o hall de entrada e deu acesso à galeria, então as pessoas vão comprar os ingressos e esperar estando acobertadas ali, não vão precisar ficar na rua. A outra grande reforma foi a instalação de um elevador de acessibilidade, que dá direto na sala de cinema. E a restauração, também, do nosso patrimônio histórico, a fachada do Cine Votuporanga", contou o proprietário.O advogado também ressaltou que todas as poltronas foram trocadas, bem como os sistemas de som e imagem da sala de exibição dos filmes. Para ele, o novo conceito do cinema é ser "um lugar para as pessoas chegarem antes e passarem um momento cultural e de diversão"."Nossa expectativa está alta. A gente tentou trazer nossos melhores conhecimentos de cinemas de grandes cidades, até cinemas europeus. A Juliana [sua esposa, que é arquiteta] fez o projeto arquitetônico com um professor dela, que revitalizou boa parte dos cinemas de rua do Rio de Janeiro e também morou na Europa", contou Arena.O Novo Cine Votuporanga fica na rua Fernando Réis Blundi, nº3377, no Centro.