Aprovados no Processo Seletivo, que será exclusivamente on-line, farão parte da 10ª turma do curso

publicado em 25/05/2021

Por conta da pandemia, a avaliação continua sendo feita pela nota do Enem (Foto: Divulgação)

Da redaçãoOs interessados em prestar o Vestibular de Medicina da Unifev têm até dia 31 de maio para se inscreverem. O Processo Seletivo, exclusivamente on-line, pode ser feito pelo. Os aprovados irão compor a décima turma do curso, com início das aulas previsto para agosto deste ano.Por conta da pandemia, a avaliação continua sendo feita pela nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sob a responsabilidade da Fundação Vunesp. O Processo Seletivo aceita notas das provas realizadas nos últimos quatro anos (entre 2017 e 2020).O edital completo do Processo Seletivo pode ser acessado no site da Vunesp. O resultado dos aprovados para o preenchimento das vagas em primeira chamada será divulgado no dia 15 de junho.Outras informações estão disponíveis pelo telefone e WhatsApp: (17) 3405-9990. Além disso, o site da Unifev tem uma