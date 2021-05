Filho do presidente visitou a Santa Casa de Votuporanga, para a qual destinou R$ 3,3 milhões em emendas, nos últimos anos

publicado em 28/05/2021

Eduardo Bolsonaro visitou a Santa Casa e foi recepcionado com uma faixa gigante estendida por um guindaste em apoio ao seu pai (Foto: Santa Casa/Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O grupo Direita Votuporanga utilizou um guindaste para estender uma faixa gigante do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a recepção ao seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), na tarde desta sexta-feira (28), na Santa Casa de Votuporanga. O parlamentar destinou R$ 3,3 milhões ao hospital nos últimos cinco anos e veio conhecer o resultado dos investimentos.

Na visita, o filho “03” do presidente, foi recepcionado por uma comitiva de dirigentes da Santa Casa e pelo provedor da instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, que agradeceu ao deputado pela destinação de recursos.

“Nosso muito obrigado, nossa gratidão eterna por tudo que você tem feito não só por Votuporanga, como por todo o Brasil, junto com o seu pai. Muito obrigado, a Santa Casa te agradece do fundo do coração”, disse o provedor.

De acordo com o provedor da Santa Casa, em 2016, Eduardo Bolsonaro destinou R$ 700 mil para a reforma da Unidade Cardiológica e adequação do Espaço do Colaborador. Em 2019, R$ 1 milhão foi utilizado para a compra de medicamentos e insumos hospitalares. Entre 2020 e este ano, as emendas já totalizaram R$ 1,6 milhão.

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, disse que sempre destina emendas para a Santa Casa de Votuporanga por entender que os recursos estão sendo bem administrados. Ele estava acompanhado do deputado estadual Gil Diniz (PSL), que se comprometeu a também ser parceiro do hospital.

“Ontem eu estive em Franca, hoje passando pelo Hospital de Amor de Barretos e finalizando esse giro aqui em Votuporanga, nesses três hospitais que eu considero serem os mais próximos da minha atuação como deputado federal. Quem acompanha as emendas, quase sempre eu destino algo próximo de R$1 milhão para esses três hospitais por entender que os recursos são bem geridos. Quando eu destino emendas aqui para Votuporanga eu sei que não terei problemas, como já tive com outras emendas que acabaram se perdendo, que acabaram sendo utilizadas com outras destinações, o que acaba dando dor de cabeça para gente lá em cima”, completou.

Vacinação

Eduardo aproveitou a oportunidade para falar sobre a vacinação no Brasil, um dos pontos criticados na administração de seu pai durante a gestão da pandemia. Segundo ele, por mais que a vacinação ainda esteja crítica, muitos países gostariam de ser o Brasil.