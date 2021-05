Inscrições vão até dia 31 de julho e os ingressantes pagarão, durante todo o primeiro ano, mensalidades de R$250

publicado em 19/05/2021

Uma boa novidade é a manutenção da campanha 'Aqui calouro tem desconto', que garante desconto de quase 50% nas parcelas no 1º ano dos cursos (Imagem: Divulgação)

A Faculdade FUTURA de Votuporanga lançou seu Vestibular de Inverno, ofertando vagas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo), além de Pedagogia e Ciências Contábeis à distância. As vagas oferecidas são tanto para o período noturno, quanto na modalidade EAD (Ensino a Distância). A unidade física de Votuporanga e outras dez faculdades presenciais no Brasil pertencem ao Grupo FAVENI, que também é líder nacional em formação à distância.As inscrições são gratuitas, vão até 31 de julho de 2021 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Instituição Por medida de segurança e saúde, as atividades presenciais continuam suspensas e tanto as inscrições quanto as provas acontecerão em ambiente on-line. As dúvidas podem ser sanadas pelos telefones: (17) 3405-1212 ou (17) 99673-3260 (WhatsApp).Uma boa novidade é a manutenção da campanha “Aqui calouro tem desconto”, que consiste em garantir desconto de quase 50% nas parcelas durante o primeiro ano de todos os cursos. Com isso, os alunos ingressam seguros de que, por 12 meses, suas mensalidades terão custo de R$250. A ideia é contribuir para que a decisão de investir no futuro seja menos onerosa, e, portanto, mais fácil de ser tomada.O Gestor de Políticas Acadêmicas, Tiago Moreno, ressalta que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, tornando necessária uma graduação superior. Porém, financeiramente não está ao alcance de todos, como preconiza a missão da instituição.Pensando nisso, a Faculdade FUTURA - Grupo Educacional FAVENI busca alternativas de tornar a educação mais acessível, ampliando plataformas digitais, facilitando a comunicação, readequando a grade curricular e alinhando conteúdo moderno e de qualidade.Neste contexto, a Faculdade FUTURA busca promover o desenvolvimento de profissionais e cidadãos corresponsáveis pela transformação da sociedade, proporcionando educação comprometida com a ética, a cidadania e o conhecimento.Além do desconto para calouros, a Faculdade FUTURA oferece diversas facilidades financeiras. Dentre elas, destaque para os 40% de desconto destinados aos alunos transferidos de outras instituições e para os 30% oferecidos aos alunos com graduação trancada e que desejam retomar os estudos.Ainda sobre descontos, o Gestor ressalta que existem diversas formas de se beneficiar. “Por meio do Grupo Educacional FAVENI, do qual fazemos parte, oferecemos facilidades dentro de nossas políticas de incentivos financeiros, como por exemplo: descontos para graduandos de cidades da região, para colaboradores (ou dependentes) de empresas parceiras, por pontualidade, por indicação, dentre outras. Enfim, vale a pena consultar as políticas de desconto, porque provavelmente o candidato à vaga se enquadrará num dos quesitos”, garante Tiago.(17) 3405-1212 e (17) 99673-3260 (WhatsApp);atendimentosecretaria1@faculdadefutura.com.br;