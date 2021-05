Entre as 34 equipes que participaram da fase regional, o grupo de Votuporanga avançou para o nacional com mais quatro equipes

publicado em 12/05/2021

Grupo de robótica votuporanguense, ‘Star Bots’, se classifica pela terceira vez no torneio nacional (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga foi mais uma vez bem representada no mundo da inovação e tecnologia. A equipe ‘Star Bots Votu’, do Lar Frei Arnaldo, se classificou para a etapa nacional do torneio de robótica FLL (First Lego League) e já soma a terceira participação. Entre as 34 equipes que participaram da fase regional, o grupo da cidade avançou para o nacional com mais quatro equipes.O torneio tem por objetivo desafiar esses estudantes a buscarem soluções para problemas do dia a dia. Como explica o educador social Emanuel Guilherme da Silva Leme, que é o instrutor da equipe neste ano, junto de Isabel Cristina Passos Motta. Segundo ele, a cada temporada o tema é diferente e neste ano a pergunta principal é “como tornar as pessoas mais ativas?”.Com isso, a equipe formada pelos alunos Matheus de Freitas Bianchini, de 13 anos; Livia Rodrigues Silveira, de 14 anos; Ana Luisa Santos, de 12 anos; Nathalia Venturini de 13 anos; Pedro Henrique Zanini Silva, de 10 anos; Filipe da Silva Godoi, de 10 anos e Vinícius Rodrigues de Freitas, com 13 anos, optaram por desenvolver um Guia de Adaptação de Exercícios Físicos.O projeto prevê auxiliar na atividade física para os idosos que são de baixa renda. “Das 34 equipes, nós avançamos para o nacional. Dentro desse torneio [regional] nós ganhamos um prêmio, primeiro lugar em uma das categorias, e a classificação. O projeto é pensado nessa adaptação para objetos que temos em casa, para que as atividades físicas sejam realizadas. Como almofada, garrafa com água, cabo de vassoura”, explicou o instrutor Emanuel.Agora a equipe aguarda ansiosa e faz os ajustes necessários para poder melhorar o que precisa. A próxima etapa acontece no dia 26 de junho. “Nós estamos na expectativa, já estamos fazendo o trabalho de modificação das melhorias que são necessárias e estamos na esperança de conseguir um prêmio no torneio nacional, como a gente já fez outras vezes. É a terceira vez que estamos no torneio nacional”, completou.A robóticaO projeto da robótica é desenvolvido pelo Lar Frei Arnaldo, desde 2015, em parceria com o IFSP (Instituto Federal de São Paulo) pela servidora pública, Isabel Cristina Passos Motta, quem dá as aulas e supervisiona toda a aplicação do curso, junto de Emanuel. É totalmente gratuito, e nestes cinco anos mais 300 crianças de 8 a 14 anos, tiveram a oportunidade de ajudar a construir o legado da equipe.Já são dezenas de conquistas para serem colecionadas ao longo deste tempo, em competições nacionais e estaduais. Como a FLL (First Lego League), na categoria ‘Cores Values’ (nacional e estadual) mais de cinco vezes e a deste ano na categoria apresentação de pesquisa com o design mecânico do robô.“Este ano estamos na expectativa de repetir o feito em meio as 76 equipes que estarão presentes na etapa nacional”, concluiu Emanuel.