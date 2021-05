Juntos, o LEO Clube, Lions e o Centro Acadêmico de Direito arrecadaram alimentos e utensílios para instituições da cidade

publicado em 11/05/2021

Campanha de entidades de Votuporanga arrecadou alimentos e utensílios, que foram doados para instituições que atendem a parte da população que se encontra em vulnerabilidade social (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanada@acidadevotuporanga.com.brUma união do LEO Clube, Lions e do Centro Acadêmico de Direito fez a diferença para três instituições assistenciais de Votuporanga. Juntos eles arrecadaram alimentos para a Casa Abrigo Irmãos Emaús, um microondas para a Comunidade São Francisco de Assis e marmitas de isopor para o projeto “Prato Solidário”, da Prefeitura.Durante todo o mês de abril, a iniciativa moveu os envolvidos, que fizeram uma força-tarefa para juntar o suficiente para as doações. O principal modo de arrecadações foi a chamada “Ação Solidária”, que, segundo o vice-presidente do LEO Clube, João Vitor Ferrarez, ocorreu por meio de parcerias com minimercados de Votuporanga.Segundo João, a entidade responsável pela doação para a Casa Abrigo foi o LEO Clube, enquanto a doação dos vasilhames para o “Prato Solidário” e o microondas para a Comunidade São Francisco de Assis, recentemente furtada, ocorreu por meio das três colaboradoras. “As doações [para os Irmãos Emaús] são alimentos não perecíveis, arrecadados em parcerias com minimercados, deixando um agradecimento especial ao ‘Minimercado Medina’, que arrecadou a maior parte”, disse ele.As entregas para cada uma das entidades ocorreram entre essa semana e a passada. A ação contou com os representantes de cada uma das instituições, que participaram das arrecadações.