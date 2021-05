Vereador Jura (PSB) oficiou o DER para que reparos sejam feitos antes que ela caia e cause transtornos como as que estão em obras há quatro anos

publicado em 12/05/2021

Jura, que tem 1,75m de altura e a equipe do A Cidade entraram no buraco que se formou sob a ponte (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidavotuporanga.com.brUma cratera de aproximadamente dois metros de altura por cinco de diâmetro está colocando em risco outra ponte na rodovia Péricles Belini, cerca de 100 metros à frente das duas outras que caíram em 2018 (sentido Votuporanga/Nhandeara). O problema foi descoberto pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que já oficiou o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para que que faça os reparos no local antes que ela caia e cause mais transtornos.Segundo o parlamentar, a situação chegou até ele por meio de um munícipe que viu o buraco enquanto caminhava pelo local. Jura então foi conferir a situação in loco e se assustou com o tamanho da cratera.“O problema maior dessa rodovia é a interdição, que prejudica muito os motoristas, comerciantes, empresários e trabalhadores. Então, o nosso objetivo é que o DER faça uma vistoria e possa fazer uma prevenção no sentido de não acontecer o mesmo que a outra”, disse ele.O vereador acompanhouaté o local. Nossa equipe de reportagem entrou com ele no buraco e confirmou a preocupação relatada. Como a pista está interditada há muitos anos, provavelmente ninguém observou surgimento da cratera, que foi aumentando com o tempo e as chuvas.Agora, um homem de 1,80m de altura consegue caminhar com folga na lacuna que se formou na base da ponte de concreto. A principal preocupação é que ela continue aumentando e venha a ruir com a passagem de caminhões pela via quando as outras pontes ficarem prontas e o trânsito liberado.“Já oficiei o Dr. José Eduardo, o engenheiro responsável pelo DER de Votuporanga para que ele faça uma visita técnica. Se nós não fizermos essa ação agora na época da estiagem e quando liberar essa ponte reconstruída podemos ter problemas futuros. O DER tem a sua equipe técnica que, com certeza, depois do ofício recebido, virá até aqui no local para ver o que pode ser feito. Pode ser que não tenha comprometimento da estrutura, mas na dúvida pelo tamanho do buraco, entendemos que é importante evitar problemas futuros”, concluiu Jura.