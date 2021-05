Previsão é que temperatura despenque de novo na próxima semana no município; Monitor de Secas alerta para situação da região

publicado em 25/05/2021

Previsão é que a temperatura volte a subir nesta semana e que chova no sábado (29) e na próxima terça-feira (1º), em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redaçãoOs votuporanguenses precisaram tirar as blusas do fundo do guarda-roupa no fim de semana, quando a máxima no município foi de 28 para 23 graus. A previsão é que a temperatura suba nesta semana, mas volte a despencar na semana que vem.Apesar do clima gelado, a previsão é que o tempo continue seco em Votuporanga até o fim de semana. E a previsão para o noroeste paulista, região da qual o município faz parte, é também de seca.Isso porque, segundo o Monitor de Secas, parte da região noroeste do estado de São Paulo enfrenta seca extrema e a outra parte (esta onde Votuporanga fica) passa por uma seca excepcional.É provável que as blusas voltem para os guarda-roupas dos votuporanguenses nesta semana, em que o clima no município deve esquentar novamente. Mas não por muito tempo.De acordo com o site Climatempo, a sexta-feira (28) deve ser o dia mais quente dos próximos 15 dias, com máxima de 33ºC e mínima de 17ºC. Já o dia mais frio está previsto para ser a próxima quarta-feira (2), com máxima de 25ºC e mínima de 12ºC.É na próxima semana, aliás, que o Climatempo sinaliza uma mudança brusca de temperatura, em que os votuporanguenses provavelmente vão precisar vestir suas blusas de novo.Ainda considerando os próximos 15 dias, há previsão de chuva em apenas dois dias. No sábado (29), deve chover, em pancadas, à tarde e à noite. E a próxima chuva deve cair na terça-feira que vem (1º), também em pancadas na parte da tarde e à noite.Quem reparou que, em Votuporanga, o clima anda mais seco e que anda chovendo menos, está certo. Um levantamento feito pelojunto aos dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) revelou que o município enfrenta o período mais seco desde 2000, quando os dados começaram a ser monitorados.O Monitor das Secas mostra uma situação parecida na região noroeste do estado. De acordo com o mapa do monitor, a região enfrenta seca extrema e, na parte onde ficam Votuporanga e Fernandópolis, seca excepcional.Na classificação das secas do monitor, a excepcional é a mais severa. Entre seus possíveis impactos estão perdas de cultura (na agricultura), pastagem excepcionais e generalizadas, além da escassez de água nos reservatórios, córregos e poços de água.Ainda de acordo com os parâmetros do monitor, todo o noroeste paulista deve enfrentar secas tanto de curto prazo - que normalmente atua por até quatro meses, afetando, por exemplo, a agricultura - quanto de longo prazo - que atua por mais de um ano e tem impactos hidrológicos e ecológicos.