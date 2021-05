Evento on-line contou com a participação de colaboradores, docentes, discentes e comunidade externa

publicado em 03/05/2021

Além do público que assistiu a transmissão pela TV Unifev, mais de 600 pessoas acompanharam ao vivo pelo YouTube (Imagem: Divulgação)

O aniversário de 55 anos da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) foi marcado pela participação do renomado educador Clóvis de Barros Filho. Na última semana, além do público que assistiu a transmissão pela TV Unifev, mais de 600 pessoas, entre colaboradores, comunidade acadêmica e externa, acompanharam ao vivo pelo YouTube a reflexão do palestrante sobre o tema: Mudança: um convite à realidade.Barros Filho é livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP); doutor em Direito pela Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle) e em Ciências da Comunicação, também pela USP; mestre em Science Politique pela Universite de Paris II; e bacharel em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero e em Direito pela USP.Em sua narrativa, o Prof. Clóvis questionou o hábito que as pessoas possuem em viver suas vidas pautadas nas expectativas de um futuro melhor para serem felizes. “Nos foi prometido que, se nos empenhássemos, teríamos tudo de bom e, na verdade, quando alcançávamos as metas, a felicidade era empurrada para frente. Sempre um passo adiante de você. Mas eu vou te dizer uma coisa: reduzir a vida a uma escada é um apequenamento cruel, que você não merece. A vida está onde você está, agora”, afirmou.O Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, aproveitou a comemoração para homenagear a todos que contribuíram com a FEV. “Presto meus agradecimentos, também, às pessoas que ao longo da história da Fundação fizeram parte, direta ou indiretamente, de sua edificação, inclusive, a comunidade, que prestigia as atividades realizadas pelas mantidas”, completou.Os interessados em assistir a palestra podem acessar o conteúdo salvo no canal da Unifev no YouTube da U nifev