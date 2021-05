Ele foi eleito por aclamação pelos membros da sigla, que tem uma das maiores bancadas no Legislativo

publicado em 19/05/2021

Chandelly agora é o novo presidente do Podemos, partido com três vereadores e que vem buscando se expandir na cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador e líder do Podemos na Câmara Municipal, Chandelly Protetor, agora também é o presidente do partido. Ele foi eleito por aclamação pelos membros da sigla, que tem uma das maiores bancadas no Legislativo, após João Garcia, que ocupava o cargo, deixar o comando para tratar de assuntos pessoais.Em conversa com o, Chandelly disse que o Podemos é composto por um grupo atuante e que quer trabalhar muito por Votuporanga. “Estamos trabalhando, buscando recurso, é um grupo bastante atuante, graças a Deus”, disse.Questionado sobre as próximas eleições, o parlamentar e novo presidente do Podemos disse que o foco não é esse no momento e sim ajudar a cidade a se desenvolver.“Independente de eleição, como já tem três vereadores do Podemos, nós vamos trabalhar pensando no nosso mandato. Trabalhar exercendo a função de vereador. O Podemos está trabalhando para agora, pensando no município, trazer melhorias, verbas e recursos”, concluiu.