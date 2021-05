Presidente da Alesp defendeu que a sede da nova AU dos Grandes Lagos seja itinerante entre os três municípios centros de microrregião, que são Votuporanga, Fernandópolis e Jales

publicado em 28/05/2021

Carlão Pignatari é um dos grandes entusiastas da criação da Aglomeração Urbana e sugeriu uma sede itinerante (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAo discursar durante a audiência pública na Câmara Municipal, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB), defendeu que a sede da nova Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos seja itinerante entre os três municípios centros de microrregião, que são Votuporanga, Fernandópolis e Jales.Carlão afirmou que defende a criação da Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos há pelo menos dez anos. No seu primeiro ano como deputado estadual, em 2011, o agora presidente da Assembleia conseguiu aprovar no Parlamento a divisão envolvendo as regiões de Fernandópolis, Jales e Votuporanga.“Com a Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos, a nossa região vai crescer, gerar emprego e renda para toda a população. Nossa localização geográfica é privilegiada, rica em recursos naturais. Temos um povo honrado, determinado, cheio de orgulho e muito trabalhador. Também temos uma boa estrutura de estradas, ferrovias e hidrovias. A região tem atraído grandes empresas do setor industrial e do agronegócio. Temos tudo para sermos um grande polo de educação, turismo, cultura em todo o Estado de São Paulo. Vamos potencializar tudo isso e chegarmos a um novo patamar, com muito mais qualidade de vida”, afirmou Carlão Pignatari.A criação da Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos faz parte de um estudo em andamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional prevê nova regionalização para São Paulo, com ao menos 36 áreas divididas entre regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. Antes de ser encaminhada à Assembleia para votação dos parlamentares, a proposta está em discussão com a população por meio de audiências públicas.