Senhor Armando Cabral Matias Freire foi o responsável por uma das primeiras exportações de produtos industrializados no município

publicado em 18/05/2021

Armando Cabral Matias Freire, precursor indústria frigorífica de Votuporanga, ao lado de Nasser Marão (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brQuando a cidade ainda caminhava rumo aos trilhos do progresso, um homem visionário acelerou esse processo, ao transformar o “4 Rios” em uma verdadeira indústria frigorífica. Trata-se do senhor Armando Cabral Matias Freire, o responsável por uma das primeiras exportações de produtos industrializados em Votuporanga.Como já relatamos por aqui, o Frigorífico 4 Rios, inaugurado em 1977, foi idealizado por um grupo de empresários e agropecuaristas votuporanguenses, liderados na época pelo saudoso Nasser Marão, em uma espécie de cooperativa. O objetivo era beneficiar e agregar valor à carne aqui produzida.Dentre esses empresários estava o saudoso Armando Cabral, que, com uma visão empreendedora do mercado, investiu na ampliação da planta, que ocupa uma área de 307.564m² na Avenida Emilio Arroyo Hernandes, visando à exportação. Ele assumiu a maioria das ações da empresa e colocou o plano em prática na década de 80, iniciando a exportação de carne enlatada para vários países, um marco que gerou centenas de empregos e movimentou a economia local por muitos anos.Falecido em 1994, Armando deixou o seu legado para a família, que até hoje administra o imóvel. Recentemente, como anunciado pelo, o espaço foi arrendado pela Patense, empresa mineira que investiu mais de R$ 18 milhões em Votuporanga para montar uma nova sede de produção e distribuição, já oferecendo mais de 140 vagas de emprego.