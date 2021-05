A campanha envolveu 150 mil cupons em menos de duas semanas; ganhador do prêmio principal é de Votuporanga

publicado em 11/05/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realizou nesta terça-feira (11) o sorteio da campanha de Dia das Mães: ‘Amor sempre presente’. O evento foi restrito à imprensa e divulgado pelas redes sociais da Associação. A campanha deste ano envolveu cerca de 150 mil cupons em menos de duas semanas e a entrega dos prêmios está marcada para o próximo dia 20 no auditório da ACV.Mesmo em meio à pandemia e uma série de restrições, a Associação conseguiu promover em mais um ano a tão esperada campanha, que é uma das mais aguardadas pela população.“Uma Campanha que é feita com muito zelo, muito carinho e muito amor. Porque mãe é uma palavra e uma pessoa representativa na nossa vida. Então a ACV mais uma vez preparou essa campanha com muito zelo, muito coração. Estamos aqui hoje fazendo o sorteio dos brindes, realmente a gente quer que as mães se felicitem com esse brinde. Estamos aqui para isso, atender o associado para que ele faça um trabalho com os seus clientes. Esse é o nosso papel, principalmente, pensando nos termos de mãe e mais uma vez uma campanha de sucesso”, disse o presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta.O vencedor do prêmio principal, uma moto Suzuki DK150, é de Votuporanga. Trata-se de Bruno Fernandes Lima, que adquiriu o seu cupom após uma compra na loja associada Sueli Center. Já os vales-compras de R$ 500 saíram para moradores do município e da região. Confira:Valentim Gentil - Breno José da Silva Batista - Grandes LagosVotuporanga - Gisele Neves da Silva - Porecatu Loja 2Votuporanga - Maria Rosana Soares Caporalini - Ideal CalçadosVotuporanga - Evanir Feltrin Reganini - Santa Cruz Loja 2Votuporanga - Selma Ornebe - Estofados PrimorVotuporanga - Marlene Guimarães Souza - Chita de LuxoVotuporanga - Edson Caires -Lojas LongoVotuporanga - Ana Carolina Negrini Parisi - Ideal CalçadosVotuporanga - Eduardo dos Santos Corrêa - Moda KaVotuporanga - Jucilene Alves Botão - UniKids