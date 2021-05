A ação acontece na quinta-feira (13) entre as ruas Itacolomi e Pernambuco, próximo a praça São Bento, das 15h30 até as 19h30

publicado em 11/05/2021

A campanha está arrecadando doações de rações e medicamentos (Foto: Mat Coulton por Pixabay)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma ação solidária na quinta-feira (13) estará entre as ruas Itacolomi e Pernambuco, próximo a praça São Bento, das 15h30 até as 19h30, recebendo doações de rações e medicamentos, em formato drive-thru, para o cuidado com animais que passaram por situações de abandono pelas ruas de Votuporanga.A campanha foi idealizada pela votuporanguense Julia Ruiz, que estará no local recebendo as doações. Segundo ela, o número de gatos e cachorros tem aumentado na cidade, o que disponibiliza ainda mais gastos para ONG’s e protetores que cuidam desses animais.“Como muitos sabem, o número de animais abandonados em Votuporanga vem crescendo mais a cada dia. O trabalho dos protetores está cada vez mais difícil sem a ajuda dos governantes. E por isso, decidi fazer uma campanha para arrecadação”, explicou Julia.Para movimentar ainda mais a ação, a cada doação feita o contribuinte recebe um cupom para concorrer a um sorteio de um jogo com 10 potes plásticos. Além do drive-thru amanhã, Julia disponibilizou uma conta PIX para quem não poder ir até ao local: 230.527.638-90 e também a conta bancária: AG 841-9 C/C 12125-8, Banco do Brasil.