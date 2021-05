Alice da Silva Lima, de 82 anos, perdeu dois filhos para a Covid-19 e neste Dia das Mães a saudade é a principal companheira

publicado em 08/05/2021

Dona Alice da Silva Lima, de 82 anos, perdeu dois filhos para a Covid-19 e no Dia das Mães a saudade é a companheira (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O Dia das Mães é quando filhos celebram com carinho e comemoram ao lado de suas criadoras. O que, infelizmente, não irá acontecer com a mãe de Paulo Cezar e Altair Pedro. Dona Alice da Silva Lima, de 82 anos, perdeu os dois filhos para a Covid-19, em menos de dois meses e este domingo será mais um dia para superar a dor do luto e a saudade de dois, de seus onze filhos.

Além da dor de perder os filhos Paulo, Altair para a Covid, dona Alice chora ainda a partida de sua filha Elenir Lima, que também faleceu neste período por infecção generalizada por conta de uma bactéria multirresistente. Recolhendo forças para seguir os dias no seu trabalho diário, dona Alice pede conscientização e cuidado redobrado neste período de pandemia.

“Quantas mães não perderam os filhos pela Covid? Ninguém imagina a falta que estamos sentindo. Peço que vocês não passem a atribulação que eu estou passando por causa da perca dos filhos. É duro o Dia das Mães, que a gente tem alegria com os filhos e estou neste pesadelo com a falta deles”, disse.

Altair Pedro Alves de Lima, que completaria 52 anos no dia 5 de fevereiro, foi a primeira vítima e faleceu no dia 8 de outubro do ano passado. Ele era morador do bairro Parque Residencial do Lago e por muitos anos desempenhou a função de cuidador de idosos. Ele deixou a filha Tainá Lima Sidinei, seus irmãos e a mãe.

Ao A Cidade a mãe relatou que Altair era conhecido como “Pedrinho” e seu carisma, alegria e as brincadeiras que fazia eram suas marcas registradas e as lembranças que ficarão marcadas na memória dos que o conheceram. “Ele era uma pessoa contagiante, alegre e muito palhaça, todos conheciam ele por isso”, disse.

Em 22 de fevereiro, Alice sepultou o filho Paulo Cezar de Lima, de 61 anos, ele tinha comorbidades, estava internado na UTI Covid da Santa Casa de Votuporanga. Paulo era caminhoneiro e morava no bairro Estação, na rua Presidente Costa e Silva. Ele deixa a companheira Rosilene, os filhos Viviane Lima, Rafael Silva, Alice Félix, Tarlon Félix, Cibely Costa e Raniery Silva.