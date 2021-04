O desabafo do parlamentar se deu, segundo ele, após receber uma intimação da Polícia Civil para depor sobre suas denúncias envolvendo os fura-fila

publicado em 26/04/2021

Cabo Renato Abdala se irritou após receber intimação para depor e disse que Votuporanga é a cidade das brechas na lei (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) disse na segunda-feira (26) na sessão da Câmara Municipal que Votuporanga é “a cidade das brechas suaves”. O desabafo do parlamentar se deu, segundo ele, após receber uma intimação da Polícia Civil para depor sobre suas denúncias envolvendo os fura-fila da vacina.Segundo Abdala, estão criando um ambiente para apontar que quem usa a verdade (se referindo a ele) está errado ao invés de quem furou a fila. Por isso, Votuporanga é, para o edil, a cidade das brechas na lei.“Votuporanga é a cidade das brechas suaves. Sempre acham brechas.Brecha para fugir da máfia do asfalto, brecha para fugir da máfia das ambulâncias, brecha para fugir dos empreendimentos imobiliários ocultos, brecha para vender a alma para o diabo”, disse o vereador.Abdala falou ainda sobre a reunião realizada na manhã da segunda-feira (26), em que a secretária de Saúde, Ivonete Félix, apresentou as contribuições realizadas ao processo de investigação que está em andamento sobre possíveis pessoas que teriam furado fila na vacinação contra a Covid-19. Segundo o edil, foi montado um cinema depois que ele afirmou que retomaria a “CPI do fura-fila”.“Foi só falar de reviver a CPI, em colher as assinaturas, que o vice-prefeito gravou um vídeo, que montaram todo esse cinema na reunião de hoje”, concluiu.